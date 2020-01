Chiacchio: “Multe, c’è stallo. Sembrava si volesse annullare tutto, ma…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato.

“Il Napoli ha proposto arbitri non accettati dai vari arbitri nominati dai calciatori. Anche i giocatori hanno nominato degli arbitri non accettati dall’arbitro del Napoli. E’ una situazione che si può verificare in un colleggio arbitrale. Se c’è una situazione di stallo, non sono favoriti i calciatori, ma mi pare un dato abbastanza chiaro: chi ha proposto le azioni, è la società ed è quest’ultima che ha interesse affinché la vertenza abbia un impulso. Ad oggi, tutto ciò, non si è verificato: siamo in fase di stallo. Le parti hanno la possibilità di rinunciare alla controversia in ogni momento, addirittura in questo preciso contesto non c’è neppure costituzione del collegio arbitrale: il Napoli potrebbe mandare una comunicazione di rinuncia all’arbitrato e la controversia sarebbe istinta. Ho sentito dire che dopo la vittoria di Sassuolo, un altro dirigente avrebbe riferito che le multe, forse anche con la spinta di Gattuso, sarebbero state annullate. Non abbiamo ricevuto alcun avviso in tal senso, al momento la questione è in piedi, anche se è una situazione in stallo”.

