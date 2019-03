Chiariello: “L’all-in sull’EL è dovuto, non voluto”

Umberto Chiariello, nel suo editoriale per Radio CRC, fa il punto sul Napoli e sul fatto che punta tutto sull’Europa League.

Nel suo editoriale per Radio CRC Umberto Chiariello dice la sua sul Napoli e su Ancelotti che puntano tutto sull’Europa League; questo per far sì che la stagione non risulti mediocre. Queste le sue parole:

“Prendiamola questa scala per il paradiso: l’Europa League. Ancelotti sta compiendo un all-in dovuto, non voluto. Il Napoli ha rotto il calesse in campionato, come quando un cavallo cede nell’ippica. Storicamente il Napoli ha sempre avuto difficoltà a competere con la Juventus su più fronti.

L’anno scorso siamo arrivati a quattro punti per cause esterne, diciamolo, mentre quest’anno si rischia ad arrivare oltre i 20 punti. Competere fino alla fine è un obbligo, anche per una società che non è tenuta a vincere sempre come il Napoli.

Che emozioni hai dato ai tuoi tifosi? Come si può pretendere lo stadio pieno? E allora testa a Salisburgo, altrimenti senza l’Europa League questa stagione non sarebbe fallimentare, ma certamente mediocre.“

