Chiariello si esprime sull’arrivo di Lozano in modo “diverso”

Il giornalista Umberto Chiariello dice la sua sull’arrivo di Hirving Lozano al Napoli, in un modo diverso dal solito e onorandolo con una cena messicana.

Tramite il suo profilo twitter ufficiale Umberto Chiariello dice la sua sull’arrivo di Lozano. In particolare racconta di aver onorato l’arrivo del messicano al Napoli con una cena… messicana. Di seguito il suo post:

Ieri ho onorato l’arrivo di Lozano con una bella cena in un ristorante messicano.

Tacos e Burritos x il Chucky, Corona ghiacciata per brindare all’arrivo di un grande attaccante, canticchiando poi Mexico e Nuvole.

Alla faccia di chi non ha capito che abbiamo preso un top player.

— Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) August 18, 2019