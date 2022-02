Comune, Simeone: “Se spendiamo 1,5 milioni perché non fare anche il Museo?”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli.

Questo il suo intervento:

“Ristrutturazione del miglio azzurro? C’è l’investimento della Regione Campania per la riqualificazione del passaggio interrato tra gli spogliatoi dello stadio e il campo. Se spendiamo un milione e mezzo di fondi pubblici, a questo punto perché non fare anche il Museo? Avrebbe un lavoro simbolico, creare una struttura museale all’interno del Maradona non costa così tanto, ovviamente bisogna fare degli interventi di sicurezza prima.

Mi attiverò per avere un altro po’ di contributi per mettere a posto quest’area all’interno dello stadio, penso che sia un degno riconoscimento per il calciatore e per il club. Statua di Maradona da ripristinare? Non conosco i tempi, bisogna trovare l’accordo tra Comune e squadra. Più che altro bisogna capire dove mettere questa statua, non credo che ci possiamo limitare alle statue.

Progetto del museo da soli o con il Napoli? Credo sia opportuno coinvolgere la società. Non sarebbe il museo solo del Napoli o del Comune ma di tutti. Questa è una cosa seria, ai tanti non tifosi può sembrare il contrario, una cosa in più. Ma per chi ha vissuto quell’epoca in maniera così intensa credo che sia una cosa da condividere con tutti. Non penso sia giusto mettersi stelle in petto senza coinvolgere tutti.

Rapporto con De Laurentiis? Ho letto da qualche parte che qualcuno voleva mettere in discussione la convenzione ma non si tocca, è stata votata e firmata. Giusto però che la SSC Napoli abbia uno sconto, come tutte le altre società e associazioni.

Però bisogna pagare i debiti, eravamo partiti da 3 milioni e mezzo di fitto non pagato ma credo che si siano seduti e abbiano avuto un’interlocuzione per definire alcune cose. Il sindaco vuole trovare convergenze.”

