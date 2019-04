Confronto con il campionato 2017-18: Spal da ‘scudetto’, Juventus +2, Napoli come il Chievo

Mancano cinque giornate alla fine del campionato di Serie A, uno dei meno entusiasmanti e dei più noiosi della storia del calcio italiano.

Però facendo un confronto rispetto allo scorso campionato c’è chi si è ‘divertito’ anche se non può ancora dormire sogni tranquilli per l’esito finale della lotta per la salvezza.

La Spal è la squadra di Serie A che ha un saldo punti rispetto allo scorso campionato più alto: +9. Al secondo posto c’è il Cagliari con +8. Completa il podio il Torino di Mazzarri con +6 punti.

Male il Napoli -14 ultimo con il Chievo. Deludenti anche i rendimenti di Lazio (-12), Fiorentina (-11) e Roma (-9).

La Juventus rispetto alla scorsa stagione ha conquistato due punti in più (87 contro 85), il che significherebbe che anche lo splendido Napoli di Sarri dello scorso anno in questo campionato dopo 33 giornate sarebbe a -6 dai bianconeri (lo scorso anno era a -4).

