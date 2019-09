Console britannico: “Tifoso ferito? Mal costume di qualcuno danneggia l’immagine della città”

Pierfrancesco Valentini, console britannico a Napoli, ha parlato del tifoso del Liverpool ferito ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Ci eravamo sentiti pochi giorni fa auspicando che questi incidenti non avvenissero. Esprimo grande solidarietà per il tifoso aggredito è stato assistito tutta la notte al Cardarelli dal proconsole. Per fortuna il tifoso è stato visitato e ha ritenuto di voler lasciare l’ospedale. Confermo che è stato fatto tutto il possibile, lavoriamo in grande sinergia con le forze dell’ordine. Fa male sapere che certi eventi si ripetono, oggi con il Liverpool, ma anche con altre tifoserie. Ci dispiace perché viene resa un’immagine di Napoli distorta, io mi occupo di turismo e posso assicurare che milioni di turisti se ne tornano a casa carichi di meraviglia.

Dispiace che in queste situazioni il mal costume di qualcuno finisca per danneggiare la nostra città. Quando la rappresentanza di una squadra viene a Napoli, partecipa a tutti gli incontri, ottiene garanzie dagli organi istituzionali, non gli do torto se evidenzia un aspetto negativo che per fortuna ha coinvolto soltanto due dei suoi tifosi. L’immagine della nostra città è illesa, il mal costume di qualcuno crea un problema generale. Gli organi di polizia e tutti gli enti proposti per la sicurezza hanno lavorato con grande sinergia. Il mio ringraziamento va al personale dell’ambasciata che ha fatto il suo meglio per tutelare le condizioni del cittadino britannico in difficoltà”.

