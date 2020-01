Coppa Italia, caos calendari: alla Juventus potrebbe andare peggio

Con il caos legato ai calendari di Coppa Italia, con l’anticipo di due quarti di finale alla settimana prossima, alla Juventus può andare peggio.

A riportare il tutto è il Corriere dello Sport, che parla di come i bianconeri potrebbero giocare mercoledì 22 gennaio contro la vincente tra Parma e Roma. Il Napoli, come già si conosce, disputerà la partita contro la Lazio martedì 21 gennaio.

Juventus e Napoli, poi, si affronteranno in campionato sabato 25 gennaio. Il quotidiano riporta che Sarri potrebbe non essere contento, dato che si troverà a giocare un giorno dopo gli azzurri (in Coppa Italia) e tre giorni ci sarà anche la sfida tra azzurri e bianconeri in campionato.

Tutta questa vicenda è legata ai diritti tv, conclude il Corriere; la Lega ha deciso di dividere le quattro partite dei quarti di finale in due settimane, dove si giocheranno due gare a settimana.

