Coppa Italia: il Napoli questa sera conosce il suo avversario in semifinale, da stabilire chi gioca l’andata in casa

Allo stadio San Siro di Milano alle ore 20:45 con diretta TV in chiaro su RaiUno con Inter-Fiorentina si concludono i quarti di finale della Coppa Italia 2019-20 giocati in gara unica ad eliminazione diretta.

La vincente di Inter-Fiorentina sarà l’avversario del Napoli in semifinale che si giocherà con partite di andata e ritorno tra il 12 febbraio e il 4 marzo. La finale è in programma a Roma mercoledì 13 maggio.

Così le semifinali:

ANDATA – 11 o 12 o 13 febbraio:

Milan-Juventus;

vincente Inter-Fiorentina contro il Napoli*;

RITORNO – 3 o 4 o 5 marzo:

Juventus-Milan

Napoli contro la vincente di Inter-Fiorentina*.

*: ricordiamo che per regolamento se il Napoli in semifinale dovesse affrontare l’Inter giocherebbe con certezza l’andata in trasferta e il ritorno al San Paolo. Se invece dovesse affrontare la Fiorentina la squadra che giocherà in casa l’andata e il ritorno in trasferta verrà stabilita con un sorteggio.

