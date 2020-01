Coppa Italia, Inter in vantaggio al termine del primo tempo

Alle 20 e 45 è cominciata la sfida tra Inter e Fiorentina, ultimo quarto di finale di Coppa Italia; la vincente sfiderà il Napoli in semifinale.

Si è concluso il primo tempo tra Inter e Fiorentina, con i nerazzurri in vantaggio grazie ad Antonio Candreva nei minuti finali.

Gol arrivato dopo che un difensore viola è scivolato e dove l’esterno ha sfruttato il passaggio di Lautaro, segnando praticamente quasi a porta vuota. Mancano ancora 45 minuti per sapere, in via definitiva, chi sfiderà il Napoli in semifinale.

