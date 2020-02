Corbo: “Demme fondamentale per l’equilibrio, giusto che Allan sia stato punito”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Gattuso merita qualche critica perché fin quando c’era Demme in campo la squadra era molto compatta e aveva determinati equilibri che si sono persi quando è uscito.

E’ stata un’ottima partita. Dietro questa partita c’è il retroscena relativo ad Allan: credo che chi non riga dritto debba essere punito. Allan è un calciatore che il Napoli vuole cedere e farlo passare come un calciatore che in allenamento cammina, come ha fatto Gattuso, non è stata una cosa gradita dalla società.

Ospina? Credo che debba giocare Meret perché tecnicamente è più forte e poi mi sono permesso di criticare il portiere colombiano perché non credo che il gioco coi piedi del portiere influisca così tanto.

