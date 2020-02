Giordano: “Questa squadra è figlia della partita col Lecce, Mertens un fenomeno”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che questa squadra sia figlia della partita col Lecce e dalle deduzioni che ha tratto Gattuso. Il Napoli forse è uscito definitivamente dalla sua ossessione che si possa giocare solo col 4-3-3. In questo momento c’è la fase difensiva che va curata perché questa squadra si allunga e concede il campo. Quando un allenatore ha delle certezze non ci rinuncia facilmente e ieri quando Demme era stanco ha dovuto fare in modo di mettere un calciatore che facesse slabbrare la difesa del Cagliari. Poi ovviamente se hai fenomeni come Mertens…”

