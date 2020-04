Coronavirus, il bollettino delle 18: diminuiscono contagi e ricoveri in terapia intensiva

La Protezione Civile, nel consueto bollettino delle 18, ha diramato i dati giornalieri relativi al contagio da Coronavirus in Italia.

Sono 159.516 i casi totali di contagio da inizio epidemia, 3.153 in più, un incremento inferiore rispetto a quello (+4.092) segnato ieri. Sono 103.616 gli attualmente positivi, 1.363 in più (ieri +1.984), 35.435 i guariti, 1.224 in più (ieri +1.677), 20.465 i deceduti, 566 in più (ieri +431). Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno rispetto a ieri. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Casi attuali: 103.616 (+1.363, +1,3%)

Deceduti: 20.465 (+566, +2,8%)

Dimessi/Guariti: 35.435 (+1.224, +3,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.260 (-83, -2,5%)

Totale casi: 159.516 (+3.153, +2%)

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 60.314 (+1.262, +2,1%)

Emilia Romagna 20440 (+342, +1,7%)

Veneto 14.251 (+174, +1,2%)

Piemonte 17.134 (+474, +2.8%)

Marche 5.381 (+78, +1.5%)

Liguria 5596 (+102, +1.9%)

Campania 3670 (+66, +1.8%)

Toscana 7.390 (+155, +2.1%)

Sicilia 2.458 (+42, +1.7%)

Lazio 4.968 (+123, +2.5%)

Friuli Venezia-Giulia 2.482 (+51, 2.1%)

Abruzzo 2.213 (+53, +2.5%)

Puglia 3.065 (+76, +2.5%)

Umbria 1.320 (+1, +0,1%)

Bolzano 2.149 (+51, +2.4%)

Calabria 928 (+5, +0.5%)

Sardegna 1.128 (+15, +1.3%)

Valle d’Aosta 927 (+6, +0.7%)

Trento 3126 (+73, +2.4%)

Molise 257 (-, -)

Basilicata 319 (+4, +1.3%)

