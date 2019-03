Dalla Cina col pallone: iniziato il campionato con un Hamsik in più

Questa mattina alle 11:00 ora italiana ha preso il via il campionato di calcio cinese, il primo con l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik tra i protagonisti più attesi.

Quattro gli anticipi giocati in attesa delle altre quattro gare un programma tra sabato e domenica. Da segnalare la vittoria del Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro che ha sconfitto 3-0 in casa il Tianjin Tianaj.

La squadra di Hamsik, il Dalian Yifang gioca domenica 3 marzo alle 8:30 ora italiana in trasferta contro l’Henan Jianye. Hamsik però non dovrebbe essere della gara e il suo esordio sembrerebbe rinviato al prossimo turno.

La Super League cinese è un campionato nato nel 1951 ma è professionistico solo dal 1994. Per le temperature fredde il campionato prende il via nel mese di febbraio o di marzo e finisce a novembre-dicembre

La formula attuale prevede 16 squadre e sono tesserabili massimo cinque stranieri a squadra dei quali quattro convocabili ed uno in panchina che può subentrare solo ad un altro dei tre stranieri in campo. In più ogni squadra può tesserare un asiatico non cinese. Portieri possono essere obbligatoriamente solo cinesi. Obbligo anche di due Under 23 in campo dei quali uno nell’undici iniziale.

Squadra più titolata dal 1994 il Dalian Shide oggi però sciolta (8 titoli) e acquistata dalla proprietà del Dalian Yifang. Attualmente la squadra più titolata è lo Shanghai Evergrande con 7 titoli vinti.

Queste le stelle del campionato:

Guangzhou Evergrande di F. Cannavaro: i brasiliani Talisca e Paulinho

Shandong Luneng: Fellaini (Belgio), Pellè (Italia), Tardelli (Bra)

Shanghai Shenhua: Guarin ex Inter

Guangzhou R&F: Dembele (Belgio)

Tianjin Teda di Uli Stielicke: Wagner (ger)

Chongqing Lifan allenato da Paulo Bento

Jiangsu Suning: Paletta, Eder, Teixeira

Tianjin Quanjian: allenato da Paulo Sousa con Pato

Shanghai Sipg: Oscar, Hulk

Dalian Yifang: allenato da Bernd Schuster, Gaitan (Arg), Carrasco, Hamsik

Hebei: Mascherano e Lavezzi

Wuhan Zall: Baptistao (BRa), M’Bia (Cam) ex Siviglia.

Comments

comments