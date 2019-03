Negli ottavi di finale di Europa League il napoli affronta gli austriaci del Salisburgo. Partita di andata al San Paolo giovedì 7 marzo, gara di ritorno in Austria giovedì 14 marzo.

Proprio in vista del match di ritorno il club austriaco che in poche ore sono stati venduti in tre giorni già oltre 15.000 biglietti. Ricordiamo che lo stadio “Red Bull Arena” di Salisburgo ha una capienza di 30.188 spettatori.

