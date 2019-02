Fulham, Ranieri esonerato: squadra affidata a Parker

È ufficiale: il boss del Fulham, Shahid Khan, ha nominato Scott Parker come nuovo manager dei Cottagers, al posto di Claudio Ranieri.

In seguito a un colloquio con il tecnico romano, Shahid Khan ha deciso che il divorzio fosse nell’interesse di entrambe le parti, definendo Ranieri “perfect gentleman, come sempre” e aggiungendo in un comunicato che “Claudio lascia il Fulham come un nostro amico e senza dubbi sul fatto che presto tornerà a raccogliere successi”.

L’ex giocatore del Fulham, Scott Parker, diventa a titolo immediato il nuovo allenatore dei Cottagers, squadra in cui ha chiuso la carriera, collezionando 119 presenze dal 2013 al 2017. Si tratta della prima esperienza da allenatore per il 38enne londinese, che da giocatore ha vestito le maglie di Charlton, Norwich, Chelsea, Newcastle, West Ham e Tottenham, prima di diventare un perno del centrocampo del Fulham.

Fonte: Sky Sport

