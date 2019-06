Dalla Spagna – Ancelotti chiama, James Rodriguez risponde: c’è il sì

James Rodriguez, giocatore del Real Madrid, pare essere stato contattato da Carlo Ancelotti. Ecco quanto riportato dallo spagnolo Diario As.

“Carlo Ancelotti ha chiamato James Rodriguez e ha strappato il sì del calciatore per l’approdo in azzurro. Il fantasista colombiano sogna di tornare ad essere allenato dal tecnico azzurro che lo ha guidato sia al Real che al Bayern. Bisogna ora trattare con il Real Madrid. Il club spagnolo vuole più dei 42 milioni fissato per il riacquisto da parte del Bayern Monaco (che non avverrà). C’è un buon rapporto, però, tra Napoli e Real favorito negli ultimi anni dal passaggio di Callejon e Albiol in azzurro e poi di Rafa Benitez ai blancos”.

