De Iesu: “Dopo i fatti in Svizzera, attenzione alta per i tifosi dello Zurigo”

Antonio De Iesu, Questore di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Dopo i fatti in Svizzera giovedì scorso si è elevato il livello di criticità per accogliere i tifosi elvetici a Napoli, però il nostro sistema di sicurezza è collaudato e staremo solo un po’ più attenti. Siamo impegnati su vari fronti ma la Questura di Napoli ha grande tradizione di servizio di ordine pubblico, l’attenzione è massima per tutte le cose.

Le statistiche sugli omicidi in città indicano un aumento? le statistiche non mi appassionano, non mi hanno mai appassionato, il numero di omicidi in città è fra virgolette ancora un numero confortante. Bisogna comunque valutare la percezione della sicurezza in città, che incide sulla vita quotidiana degli abitanti e dei turisti.

Trasferta vietata ai tifosi della Juventus nella prossima gara al San Paolo? è ancora prematuro dire qualcosa in merito. Scontri Inter-Napoli? non avevano nulla a che fare con la partita, quei fatti però incideranno sulle decisioni che prenderemo insieme all’osservatorio per il match di ritorno a Fuorigrotta”.

