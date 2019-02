Donatelli: “Avevamo chiuso col Napoli per Piątek? no, solo un incontro”

Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il campionato da qualche anno finisce a gennaio, tranne rari casi, la Juventus è da 8 anni regina incontrastata con un secondo gruppetto che lotta per la Champions. Potrebbe essere stimolante un discorso dei play-off Scudetto.

Non è mai facile raggiungere gli obiettivi che uno si prefigge ad inizio campionato e nel mercato di gennaio, anche nei cambi fra uscite ed entrate siamo riusciti a mettere a punto una rosa che ritenevamo già buona.



Trovare Sanabria è anche una fortuna, bisogna ammetterlo, non solo intuizione. Rammarico per aver venduto ad un prezzo non più altissimo Piątek? dopo è facile parlare, il Genoa per quello che ha pagato il calciatore dopo 6 mesi ha realizzato il massimo possibile, una plusvalenza enorme.

Piątek era già del Napoli e ad un prezzo più basso? No, ammetto che c’è stato un incontro fra i presidenti, è vero, però chi si è seduto al tavolo con Preziosi è stato soltanto il Milan. La cifra non era più la stessa? no, la cifra era sempre quella proposta al Napoli. Bisogna mettere nero su bianco per chiudere gli affari, non mi risulta che il calciatore era ormai della società partenopea”.

Comments

comments