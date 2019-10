De Laurentiis-Ancelotti un feeling (quasi) totale

Il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola focalizza il proprio interesse sul rapporto tra De Laurentiis e Ancelotti. Questo un breve estratto dell’articolo che è possibile leggere sul quotidiano oggi in edicola.

“I rapporti con Ancelotti sono buonissimi motivo per cui Carlo si è prestato per dare la sua voce alla denuncia sui ritardi nei lavori degli spogliatoi del San Paolo.

Il feeling è (quasi) totale, poi è ovvio che questo non significa che i due decideranno di sedersi per prolungare il contratto. Peraltro, a maggio, c’è stata la scoperta dell’opzione annuale che il club può esercitare su Carlo: ma non si arriverà mai e poi mai alla rottura tra Ancelotti e De Laurentiis.

Peraltro quel turnover ossessivo è proprio il frutto di quel patto non scritto tra allenatore e società all’inizio dell’era del tecnico di Reggiolo.

De Laurentiis ha solo una perplessità. Era convinto che la continuità del progetto avrebbe messo il Napoli in una posizione di leggero vantaggio rispetto a Juve e Inter che invece, cambiando allenatore, hanno dovuto azzerare il lavoro”.

