De Laurentiis: “In Europa da 9 anni, ho dimostrato che a Napoli si può lavorare”

Aurelio De Laurentiis, presdiente del Napoli, questa mattina ha ricevuto un premio alla LUISS di Roma grazie alla gestione perfetta della sua azienda, il Premio Industria Felix 2018.

Il patron azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla platea: “Il fallimento del Calcio Napoli, mentre ero in vacanza a Capri, mi ha portato a dover decidere in 24 ore ad interessarmi di calcio, una cosa di cui non conoscevo nulla perché seguivo il basket. Questa cavalcata di 13 anni, fino all’Europa per nove anni, con dei numeri interessanti, mi fa piacere perché ho dimostrato alla mia famiglia che a Napoli si può lavorare, si deve lavorare.

Il Sud può rendere questo Paese migliore. Stiamo pagando l’incapacità dei politici da 50 anni a questa parte. Abbiamo attraversato un momento negativo, ma io ho dimostrato che in questi ultimi anni si può fare un buon lavoro. La Campania è in crescita e i risultati sono arrivati.

Questo premio merito di Sarri? No, questo premio è per i bilanci”.

Fonte: calciomercato.it

