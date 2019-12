De Laurentiis sblocca gli stipendi, segnali di disgelo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe sbloccato gli stipendi, bloccati a novembre dopo l’ammutinamento.

Arrivano i primi segnali di disgelo per favorire anche il ritorno dei risultati in campionato. Il Napoli, secondo Il Mattino oggi in edicola, sblocca gli stipendi che a novembre, dopo l’ammutinamento nella notte della gara con il Salisburgo, era stati messi temporaneamente in stand-by. Mano tesa ai calciatori alla vigilia della cena di Natale che si terrà questa sera. Il quotidiano fa sapere che questa è una decisione che il presidente azzurro aveva già preso da qualche giorno, già prima di decidere l’esonero di Ancelotti.

