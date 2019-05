De Luca: “Auguri ADL per i suoi 70 anni e per…”

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, con un post pubblicato sulle sue pagine social, ha voluto fare gli auguri ad Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, infatti, compie oggi 70 anni: ““Auguri affettuosi ad Aurelio De Laurentiis per i suoi primi settant’anni. Auguri per una nuova stagione di successi e per una grande squadra insieme a Carlo Ancelotti”.

Auguri affettuosi ad @ADeLaurentiis per i suoi primi settant’anni. Auguri per una nuova stagione di successi e per una grande squadra insieme a @MrAncelotti.@sscnapoli pic.twitter.com/pSJ62taMnX — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) May 24, 2019

