Del Genio: “Rizzoli peggior designatore della storia del calcio italiano”

Paolo Del Genio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Rizzoli è il peggior designatore della storia del calcio italiano. E vuole vincere con un vantaggio incredibile sull’altro peggiore dietro di lui. Anzitutto non ha dato indicazioni buone agli arbitri per il VAR, che non va bene solo in Italia. Questa designazione di oggi, poi, la vedo subdola. Non dai Rocchi alla Juve da un anno, poi glielo dai in occasione del Napoli. C’è questo violento e silenzioso condizionamento e Rizzoli è un interprete terrificante di questo tipo di strategia. Spero che De Laurentiis si stia organizzando con qualcuno per provare a mandarlo via. Intanto lui fa bene a non parlarne più, visto che ha preso un deferimento proprio per questo”.

