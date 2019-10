Del Genio su Insigne: “Per lui è importante la squadra corta”

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parla di Lorenzo Insigne e sul fatto che il modulo non conta per lui.

Per Lorenzo Insigne non è importante il modulo ma il fatto che la squadra sia corta. A dirlo è Paolo Del Genio nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli; di seguito le sue parole:

“Tra 4-4-2 e 4-3-3 cambia poco per Insigne. Nel 4-4-2 in fase di possesso Insigne sta stretto molto vicino ai centrocampisti e agli attaccanti. Lo dico perché Insigne ha bisogno di avere compagni vicini per far bene.

I moduli non contano, l’importante è che la squadra non si allunghi, altrimenti Insigne va in difficoltà perché non ha la gamba per affrontare i duelli individuali.“

Comments

comments