Demme, da Diego…a Diego: un gol chiamato dal destino

Diego Demme, nuovo innesto nel centrocampo del Napoli, ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra. Un gol che sa di destino.

Diego Demme, infatti, non è solo il secondo “Diego” a segnare con il Napoli, dopo Maradona, ma il gol con la Sampdoria lo mette proprio accanto al mitico Pibe de Oro: l’ultimo suo gol in Serie A della Leggenda infatti è stata proprio in trasferta contro la Sampdoria. Quando si dice il destino.

2 – Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcatura nella competizione nel marzo 1991, proprio in trasferta contro la Sampdoria. Nostalgia.#SampNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 3, 2020

