Derby napoletano in Cina: Lavezzi prevale su Hamsik

In Cina si è giocata Hebei-Dalian, squadre in cui militano Lavezzi e Hamsik, due grandi ex del Napoli; l’argentino riesce a prevalere sull’ex capitano azzurro.

Un derby napoletano si è giocato in Cina, con le squadre in cui militano Lavezzi e Hamsik che si sono sfidate: Hebei e Dalian. A decidere il match è stato proprio l’argentino, con un gol al 66′, che ha consegnato la vittoria alla sua squadra.

Il Dalian di Hamsik subisce la seconda sconfitta di fila e ha dietro, ad un punto di distanza, proprio l’Hebei.

Comments

comments