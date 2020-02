Di Lorenzo: “C’è competitività e questo alza il livello negli allenamenti”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Di Lorenzo si è soffermato anche sulla rosa del Napoli.

Il fatto che ora si è in tanti, con gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano, ha portato ad un aumento della competitività, rivela il difensore. Questo ha portato anche ad un aumento della qualità degli allenamenti.

Di seguito le parole di Di Lorenzo a tal proposito:

“Il Napoli ha una rosa forte, lo sappiamo e lo dobbiamo dimostrare in campo. Sappiamo che non stiamo facendo bene ma c’è ancora margine per recuperare, sono rientrati anche gli infortunati e siamo ancora di più; ora c’è competitività tra di noi e questo alza il livello anche negli allenamenti.

Demme si è presentato subito alla grande, anche gli altri (Lobotka, Politano ndr) sono venuti con la testa giusta. Diego sta sicuramente facendo bene e ci sta dando una grande mano davanti alla difesa, ma anche gli altri stanno facendo bene.“

