Gattuso e il motivo per cui Allan non è convocato: “Non si è allenato bene”

In conferenza stampa, il mister Gattuso ha parlato del motivo per cui Allan non risulta tra i convocati per la partita di domani.

L’allenatore ha detto, senza girarci troppo intorno, che il brasiliano non si è allenato bene e per questo non è tra i convocati. Di seguito le sue parole:

“Milik ha avuto un’infiammazione al ginocchio e deve stare fermo. Contrattura per Lozano e Milik non si sente al 100%. Allan non si è allenato bene ha fatto delle belle camminate e questo a me non sta bene. Insigne e Ghoulam sono convocati.

Dopo il mercato tutti dovevano pensare al Napoli 24 ore al giorno. Io devo gestire 24-25 calciatori e non posso non essere coerente con loro. Bisogna pedalare e anche forte.“

