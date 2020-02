Di Lorenzo: “Dobbiamo prendere ogni partita come una finale”

Giovanni Di Lorenzo ha ribadito il concetto che sta esprimendo Gattuso in queste settimane, nell’intervista rilasciata nel primo pomeriggio.

Il concetto è quello di prendere ogni partita come una finale. Di seguito il passaggio in cui il terzino destro lo sottolinea:

“Quest’anno c’è mancata un po’ di continuità, dobbiamo stare sempre sul pezzo e prendere ogni partita come se fosse una finale ed entrare in campo come a San Siro. Non bisogna entrare in campo pensando che abbiamo due risultati su tre, dobbiamo vincere e pensare all’obiettivo finale.

Settimana corta, stiamo lavorando bene sul campo in vista di Cagliari; questa è una trasferta difficile, anche se la squadra è calata un po’ di rendimento. Dobbiamo dare continuità di risultati e ricominciare a correre anche in campionato.”

Per l’intervista completa, potete leggerla QUI.

