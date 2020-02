Nel post partita di Inter-Napoli, Rino Gattuso ha voluto subito chiarire il perché Insigne e Koulibaly non hanno potuto giocare ieri sera.

Di seguito le sue parole:

“Insigne? Ha il ginocchio gonfio, non era a disposizione oggi. Anche Koulibaly non si sentiva al cento per cento. Speriamo di recuperare questi giocatori perché sono importanti.“

