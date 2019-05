Di Lorenzo: “Il Napoli sarebbe un sogno”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola l’esterno dell’Empli Di Lorenzo parla delle voci di un possibile interessamento del Napoli:

“Se il Napoli fosse il mio futuro, sarebbe un sogno. I rapporti tra i club hanno portato a compiere molte operazioni in passato, quasi fosse come un messaggio del destino.

Alla mia ragazza ho promesso che se dovessi andare in una grande squadra ci sposeremo, dunque ogni promessa è debito.

Non sono insensibile alle voci di mercato. Mi danno la giusta carica, sapendo che l’Empoli ha la precedenza.

Non ho capito bene l’epilogo della vicenda De Rossi. Meglio: l’ho capito, però non ho digerito. A me risulta difficile pensare, immaginare, constatare che la fine debba essere così ingloriosa. L’idolo dei tifosi e un rispetto che non c’è”.

