Di Marzio: “Manolas-Napoli, accordo di massima”

Gianluca Di Marzio sul proprio sito ha parlato del forte interessamento del Napoli per Manolas, e del possibile arrivo del greco dalla Roma:

“Il Napoli fa sul serio per Kostas Manolas. Il club azzurro è avanti a tutti in questo momento, nonostante il pressing di Milan e Juventus. Dopo l’uscita di Albiol (destinazione Villarreal), sono ripresi i contatti tra le parti e c’è un accordo di massima con il giocatore. Nessun problema legato ai diritti di immagine, spesso uno scoglio da superare per i giocatori che trattano con De Laurentiis, come nel caso ultimo di Lozano (sempre assistito da Mino Raiola). Se con il giocatore non ci sono problemi, lo stesso non può essere con i club che sono lontani da raggiungere un’intesa”.

Comments

comments