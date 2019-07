Dimaro, comincia il viavai dei procuratori dei calciatori azzurri presenti al ritiro azzurro: la situazione.

È arrivato in queste ore in Trentino l’agente del giovane Gaetano, per discutere del rinnovo di contratto del suo assistito e del suo immediato futuro.

Nei prossimi giorni raggiungerà il ritiro azzurro Giuffredi, agente di Hysaj e Mario Rui, che avrà modo di discutere con la società azzurro del futuro dei suoi assistiti.

Comments

comments