Direz. Cardarelli: “Tifoso Liverpool era in codice verde. Dimesso stanotte”

La direzione sanitaria dell’ospedale Cardarelli ha approfondito a Radio Punto Nuovo la situazione del tifoso del Liverpool rimasto ferito.

“Subito dopo la colluttazione avvenuta al di fuori dello Stadio San Paolo, il ragazzo tifoso del Liverpool è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli ed è stato valutato come codice verde. Dopo i dovuti accertamenti ed esami, il paziente è stato dimesso intorno alle 2:30/3:00 di stanotte. Le verifiche hanno evidenziato che le ferite riportate non erano in alcun modo considerate gravi”.

