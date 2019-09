Empoli, Corsi: “Di Lorenzo da Nazionale. Giuntoli bravo a prenderlo subito”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli.

“Di Lorenzo? Ho visto poco la partita con il Liverpool, Manè ha trovato un muro: e pensare che poco fa giocava col Matera. L’anno scorso siamo retrocessi facendo una grande partita a San Siro, peccato. Abbiamo sempre vissuto così, cedendo i giocatori e abbiamo sempre rinforzato altre squadre. Nelle ultime 10 di campionato dell’anno scorso, c’è stata una grande crescita. Abbiamo preso portieri molto importanti, abbiamo battuto Napoli, Sampdoria, Torino. Di Lorenzo in nazionale? Sicuramente, già l’anno scorso c’era la possibilità che fosse convocato. Di sicuro, giocando nel Napoli a certi livelli, ci arriverà. Il prossimo giocatore che si trasferirà da Empoli a Napoli? Abbiamo giocatori bravi e giovani, non so se il passaggio avverrà. Di Lorenzo ha fatto una crescita esponenziale. Il mio rammarico è averlo ceduto poco dopo la fine del campionato, Giuntoli e De Laurentiis sono stati svegli. Top e flop del mio vivaio? Quello che mi sembrava da Napoli o Juve era Mchedlidze, peccato per i numerosi infortuni. Top non lo so, non pensavo che Di Lorenzo arrivasse a questi livelli, pensavo fosse da Fiorentina o Sampdoria. Secondo me lui è così concentrato ed appassionato che in questi due mesi ha fatto un ulteriore salto anche a livello fisico, è oltre il 100%”.

