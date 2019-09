Iezzo: “A Lecce con la mentalità da Champions”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live.

“Il Napoli a Lecce deve avere la stessa mentalità vista contro il Liverpool. Le squadre diventano grandi quando portano la stessa mentalità anche in partite più semplici. Se il Napoli vuole vincere non deve abbassare la guardia, a prescindere da chi si trova di fronte.

Inter? Conte è uno molto razionale che bada al sodo, a scapito dello spettacolo. Il Napoli oltre ad avere un grande allenatore, rispetto ai nerazzurri ha anche gioco, un gioco divertente e lo abbiamo visto contro la detentrice della Champions League, a cui ha tenuto testa per tutta la gara. Il Napoli sta diventando anche concreto: vuole vincere e diventare squadra importante.

Armonia positiva nello spogliatoio azzurro? Penso che i risultati ti portano a far bene. L’allegria viene quando hai la consapevolezza di essere forte. Se si lavora in armonia si fa sempre bene. La Juventus contro l’Atletico ha buttato via i tre punti e non credo ci sia tutta questa felicità nello spogliatoio bianconero”.

