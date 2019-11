Questa sera si stanno giocando le gare valide per la quinta giornata dei gironi di Europa League. IN campo anche la Lazio che chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo contro il Cluj.

Decide un gol al 24 minuto di Joaquin Correa. Con questo punteggio i biancocelesti possono ancora sperare nel passaggio del turno.

