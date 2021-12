Europa League, oggi l’ultima giornata dei gironi: il programma

Oggi va in scena l’ultima giornata dei gironi di Europa League, con il Napoli che sarà in campo per strappare l’accesso agli ottavi o ai playoff.

A seguire il programma completo delle partite:

ALLE ORE 18.45

Napoli-Leicester

Legia Varsavia-Spartak Mosca

Sparta Praga-Brondby

Lione-Rangers

Real Sociedad-PSV Eindhoven

Sturm Graz-Monaco

Fenerbahce-Eintracht Francoforte

Anversa-Olympiakos

ALLE ORE 21

Lazio-Galatasaray

Marsiglia-Lokomotiv Mosca

Braga-Stella Rossa

Ludogorets-Midtjylland

Ferencvaros-Bayer Leverkusen

Celtic-Real Betis

Genk-Rapid Vienna

West Ham-Dinamo Zagabria

Comments

comments