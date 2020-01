Eurorivali. Torna in campo il Barcellona nel derby contro l’Espanyol, la diretta TV

Dopo la sosta natalizia torna in campo anche la Liga spagnola. In campo nel derby con l’Espanyol anche il Barcellona avversario del Napoli negli ottavi di finale di Champions League.

Alle ore 21:00 allo stadio Cornellà-El Prat Messi e compagni affrontano nel derby catalano l’Espanyol.

Diretta TV sulla piattaforma DAZN.

Sempre in chiave Napoli domani alle ore 21:00 il celta Vigo affronta in casa l’Osasuna e sarà interessante scoprire se Lobotka sarà in campo o meno visto che il calciatore è considerato ormai vicinissimo agli azzurri.

