Oltre al Napoli ieri sono scese in campo anche le rivali europee che gli azzurri affronteranno nel girone di Champions League.

Il Liverpool ieri ha vinto per 3-0 in trasferta contro il Burnley. Decidono i gol di Manè e Firmino e l’autorete di Wood.

Vittoria in trasferta anche per il Salisburgo che ha vinto per 5-1 sul campo del Tirol.

Anche il Genk giocherà oggi in trasferta per il big match del campionato belga contro il Club Brugge.

