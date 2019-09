Enrico Fedele, ex agente sportivo, ora opinionista, si è scagliato contro Jurgen Klopp nel commentare il successo del Napoli sul Liverpool, ai microfoni di Televomero.

“Klopp protesta? Mi ricorda Sarri dopo ogni sconfitta. Gioca alle 15, poi gioca dopo. Vorrei dire a Klopp che a primo impatto Callejon sembra accentuare, ma il fallo c’è perché il suo giocatore non prende palla. C’è fallo per danno procurato. Dovrebbe solo dare 2-3 schiaffi ai suoi attaccanti per i contropiedi non concretizzati”.

