Fedele: “Lozano è un bidone. Fabian? Cediamolo subito se c’è chi lo vuole”

Enrico Fedele ha parlato del momento del Napoli nel suo editoriale su Il Roma, particolarmente duro dopo la sconfitta contro la Lazio.

“Sono le conseguenze di chi ha “consigliato” il presidente De Laurentiis a sprecare più di una quarantina di milioni per assicurarsi un grande bidone come Lozano. Anche Gattuso si è reso conto che il messicano è tecnicamente limitato, tanto da utilizzarlo soltanto negli ultimi giri di lancette della partita. Ora sono in arrivo due rinforzi, due lottatori in grado di dare finalmente quantità all’organico, come il sottoscritto ha più volte sollecitato in sede di campagna acquisti. E la logica conseguenza sarà quella che il buon Fabian Ruiz finirà in panchina. Allora non resta che far cassa subito e cederlo ai tanti pretendenti… ma ci sono veramente?”.

