Fedele: “Nel Napoli tutti fuori ruolo. Lozano mi ricorda Vargas”

Enrico Fedele, ex procuratore sportiva, attualmente opinionista, è intervenuto ai microfoni di Rado Marte per parlare del momento del Napoli.

“Ancelotti in questo momento ha tutti i calciatori fuori ruolo. Mertens era un esterno offensivo e farlo diventare centravanti è stato un esperimento riuscito, purtroppo non tutti i calciatori sono come il belga e quindi non tutti gli esperimenti possono avere la loro riuscita. Lozano? Il messicano visto nelle prime uscite mi ricorda Edu Vargas. Ancelotti parla di calcio champagne ma il Napoli non esprime neanche il calcio gassosa. Genk? Sarà un allenamento per il Napoli.

