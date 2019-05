Ferlaino: “De Laurentiis vuole vincere? Non lo so chiedetelo a lui”

L’ex presidente del Napoli degli scudetti Corrado Ferlaino ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della consegna del premio “Inside The Sport”, primo premio nazionale organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori.

“Di Lorenzo costa quasi come Maradona? Vuol dire che è molto bravo, forse sarà come Diego…

Non è cambiato il calcio, ma il mercato. Chi vince guadagna sempre più soldi. Quasi tutti vogliono vincere, tranne tre o quattro presidenti che non se ne importano. Perché se vinci uno scudetto o qualcos’altro di importante, tutte le entrare aumentato.

De Laurentiis vuole vincere? Non lo so, chiedetelo a lui. Io parlavo dei presidenti che lottano per non retrocedere, non pensavo a De Laurentiis.

Quagliarella? E’ un partenopeo doc, lo vedrei molto bene nel Napoli. Quando ha segnato contro gli azzurri non ha mai esultato facendo arrabbiare anche i suoi tifosi.

Sarri-Juve? Il calcio è fatto così, valgono solo i soldi e non il cuore. Comunque se la Juve ha mandato via Allegri vuol dire che ha già pensato a qualcuno.

Ancelotti? Bisogna lasciarlo lavorare, giudichiamolo al secondo anno”.

Fonte Tuttonapoli.net

Comments

comments