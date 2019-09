Fernando Llorente: “Napoli? Ho aspettato tre mesi, ma avevo voglia di giocare in una grande squadra”

Nel corso della conferenza stampa tenuta nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno per la sua presentazione, Fernando Llorente ha parlato anche della sua scelta di giocare nel Napoli.

Llorente ha voluto fortemente il Napoli squadra che negli ultimi anni ha visto crescere il suo prestigio internazionale e che con Ancelotti i panchina, uno degli allenatori più vincenti in attività, esercita un appeal importante sui calciatori.

“Ho scelto il Napoli perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia negli ultimi anni.

Avevo tanta voglia di proseguire in una grande squadra, di giocare la Champions.

Ho aspettato tre mesi dalla fine della Champions rischiando anche di stare fermo. Ho avuto tante opzioni ma alla fine per me era importante andare in un campionato importante perché la serie A sta crescendo tanto.

Non vedo l’ora di giocare”.

