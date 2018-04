FOCUS – Chi è Fali Ramadani, l’uomo con cui sta collaborando il manager di Sarri

Per chi mastica un po’ di calcio, il nome di Fali Ramadani non è affatto nuovo: si tratta, infatti, di uno dei più influenti procuratori nel panorama europeo.

Nato nel 1963 a Tetovo, in Macedonia, vive a Berlino, dove gestisce, insieme al suo socio Nicola Damjanac, l’agenzia Lian Sports, da lui stesso fondata. Spesso etichettato come il “Mino Raiola dell’est”, è molto meno appariscente rispetto al collega italiano, con il quale, però, condivide l’influenza che esercita sui suoi calciatori.

Ha spesso lavorato con la Fiorentina, con la quale il rapporto si è incrinato, tant’è che molti suoi assistiti hanno lasciato la Toscana per dirigersi verso altri lidi: è il caso di Jovetic, Ljajic, Nastasic, Seferovic e Behrami.

Ramadani cura gli interessi di alcuni fra i più importanti calciatori balcanici, e non solo: nella sua scuderia rientrano (oltre ai nomi già citati) Ivan Perisic, Samir Handanovic, Nikola Kalinic, Marcos Alonso e il giovanissimo e talentoso difensore del Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos.

È opinione condivisa che sia lui il motivo del mancato trasferimento di Kalinic al Tianjin, nel gennaio 2017: l’operazione sembrava cosa fatta, ma Ramadani avrebbe chiesto circa 20 milioni di euro di commissione, facendo saltare la trattativa.

Nel suo arsenale rientrano anche tre tesserati del Napoli: Marko Rog, Hrvoje Milic e Nikola Maksimovic (attualmente in prestito allo Spartak Mosca). Ora Ramadani avrebbe affiancato, nelle operazioni per l’estero, Alessandro Pellegrini, agente di Maurizio Sarri: l’agente macedone ha un canale preferenziale con il Chelsea e con il Monaco, squadre che, probabilmente, cambieranno allenatore in estate.

