FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA: al via il progetto “…Si può fare!” per i ragazzi dei Quartieri Spagnoli

FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA: LA SOLIDARIETÀ PER I QUARTIERI SPAGNOLI AL CENTRO DEL “SUMMER GARDEN CHARITY NIGHT” DEL 1° LUGLIO

Torna il grande appuntamento benefico promosso da Ciro e Vincenzo Ferrara insieme a Fabio e Paolo Cannavaro, con la madrina Maria Mazza. L’evento sarà interamente dedicato alla raccolta fondi e al ringraziamento dei partner privati che finanzieranno un programma annuale di riscatto sociale per i giovani di Napoli.

Mettere al centro il futuro dei minori dei Quartieri Spagnoli attraverso un’alleanza concreta tra terzo settore, imprese virtuose e grandi sostenitori. L’obiettivo? Contrastare la povertà educativa, allontanare i giovani dai rischi della strada e dimostrare che un futuro diverso è possibile. La Fondazione Cannavaro Ferrara ha organizzato, per mercoledì 1° luglio 2026 a partire dalle ore 20:00, nella suggestiva location delle Terme di Agnano (Via Agnano Agli Astroni, 24, Napoli), la “Summer Garden Charity Night”, l’atteso charity event riservato agli amici donatori e alle aziende partner che hanno scelto di sposare e finanziare il progetto di quest’anno intitolato: “…Si può fare!”.

A fare gli onori di casa, per la serata, saranno i quattro Founders – Ciro e Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro – affiancati dalla storica madrina della Fondazione, Maria Mazza. Una notte magica in cui la generosità del tessuto imprenditoriale e la fiducia dei sostenitori storici si trasformeranno in opportunità reali per il territorio.

Il progetto, ideato dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Montecalvario e guidato dalla responsabile Nunzia Russo, si svilupperà dal 9 novembre 2026 all’11 luglio 2027. La finalità primaria dell’intervento per ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni è fornire un’alternativa stabile, formativa e stimolante alla strada. Attraverso un ricco ventaglio di attività oratoriali, sportive e culturali – tra cui laboratori teatrali, corsi di nuoto presso l’Ecumano Space, corsi di cucina, laboratori presepiali e l’innovativo percorso di moda, artigianato e design denominato “Street Chic” – il progetto mira a dare risposte concrete, a costruire l’autostima delle giovani generazioni e a valorizzare i talenti nascosti dei ragazzi.

La dichiarazione dei Founders:

“Quest’anno la Summer Garden Charity Night rappresenta il culmine di un percorso fatto di impegno e amore per la nostra città. Con il progetto ‘…Si può fare!’ vogliamo dare ai ragazzi dei Quartieri Spagnoli gli strumenti per costruire il proprio talento, dimostrando loro che il futuro si progetta giorno dopo giorno e non è un destino già scritto. Permettere a questi giovanissimi di frequentare corsi di nuoto, laboratori d’arte e attività professionali significa sottrarli a dinamiche pericolose e gettare le basi per una crescita sana e consapevole. Vedere quante eccellenze del mondo della ristorazione e quanti sostenitori rispondono alla nostra chiamata ci riempie di orgoglio. Napoli ha un cuore immenso e, unendo le forze con realtà straordinarie e tutti i donatori possiamo davvero fare la differenza per le famiglie più svantaggiate”.

A rendere speciale la serata di ringraziamento e raccolta fondi sarà il consueto e straordinario viaggio sensoriale nel meglio della tradizione culinaria campana e nazionale, reso possibile grazie alla generosità e alla partecipazione solidale di partner d’eccezione del comparto food & beverage.

I Ristoranti: Punto Nave, Roji, Riserva, Signora Bettola, Baita, Armonì, Colmare, Riccio Restaurant, Brigida; Le Pizzerie: Diego Vitagliano, Porzio, Sorbillo, Masardona; Le Eccellenze della Carne: Macelleria Cillo, Centrocarni Esposito; La Specialità: L’Antica Mozzarella di Battipaglia. Le Pasticcerie e Sfiziosità: Poppella, De Vivo Pompei, Crostarì, Altamura, Calise Ischia e Vincenzo Bellavia; Frutteria Frigenti Fruit, Davide Botti e Sotto Zero per il Gelato Artigianale. Per il Beverage: Bar in Movimento, Perrella Network, con le selezioni di Capri Moonlight, Flegreo delle Cantine Federiciane, Magma Gin Vesuvius, Birrificio Artigianale Napoletano e Liquore Strega.

Un ruolo cruciale nella tessitura di questa fitta rete di solidarietà è svolto dalle aziende sponsor, motore e cuore pulsante dei progetti della Fondazione, realtà virtuose del panorama napoletano e campano tra cui KITON, AP SRL, OTOFARMA, RIFLESSI, GEV, ENERGIA SOCIALE, GIVOVA, MEGAFIN, FALEGNAMERIA D’AUTORE, ORTOMATE, SORBINO, GERLI, BANCA MEDIOLANUM, EURONICS TUFANO, CENTRO PORCHE NAPOLI DEL PRIORE, ICI TENDE, LONGOBARDI, AMADORI, TOP MAIL, PROMOCART, DIVISE E DIVISE, VANIDEAS.

La complessa macchina organizzativa, logistica e di gestione dei partner e dei fornitori è coordinata dalla marketing manager Stefania Avallone, presenza concreta e indispensabile per la realizzazione di un evento benefico di tale portata. La serata vedrà inoltre il coinvolgimento di aziende eccellenti dell’intrattenimento e dell’organizzazione come Le Mille Me Communication e Studio Uno Marketing, i media partner We Can Dance con Dino Piacenti, I’M Magazine, Radio CRC e Napolieventi.net. Partner: Gold Tower Lifestyle Hotel. Foto a cura di Marco Baldassarre e Matteo Chiacchio con i videomaker Mario Scrivano e Simone Fiengo.

In 21 anni di attività, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha sostenuto numerosi progetti sociali, aiutando centinaia di bambini e giovani. Con “…Si può fare!”, grazie alla sinergia strategica con i donatori e il mondo imprenditoriale, si compie un ulteriore, significativo passo verso la costruzione di una Napoli più inclusiva, attenta e solidale.

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