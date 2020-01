Fontana: “Prova positiva di Demme, credo giocherà contro la Fiorentina”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, c’è stato l’intervento dell’ex azzurro Gaetano Fontana, che ha parlato dei nuovi arrivi.

Fontana ha ribadito il pensiero che la prova di Demme contro il Perugia è stata positiva. Tra i due nuovi arrivi, inoltre, si aspetta proprio che giochi l’ex centrocampista del Lipsia dato che Lobotka è arrivato da poco.

Di seguito le sue parole:

“La prova di Demme è stata positiva. Certo, è entrato in una fase di gara in cui i ritmi non erano altissimi e bisognerà vederlo ancora per dare una valutazione globale del giocatore, ma iniziare col piede giusto è un bene.

Tra Demme e Lobotka credo che contro la Fiorentina qualcuno giocherà, credo più il primo anche perché Lobotka è da poco che è arrivato in azzurro.”

