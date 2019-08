Forgione sulla rettifica della Juve: “Ennesima figuraccia”

Angelo Forgione ha commentato su Facebook il dietrofront della Juventus in merito al divieto di vendere biglietti ai nati in Campania:

“La Juventus la chiama precisazione, forse per coinvolgere la dissociatasi Questura di Torino nella decisione di bandire i nativi campani dal prossimo match contro il Napoli, ma è una semplice pubblicazione di un e-mail PEC inviata agli uffici di pubblica sicurezza che non fa altro che confermare che l’iniziativa è tutta sua.

Semmai è una precisazione, del tutto mendace, quella in calce secondo la quale ‘le modalità sono le medesime applicate in occasione della gara della scorsa stagione’, quando invece il divieto era limitato ai residenti in Campania. Ennesima figuraccia di un club che finge di combattere le discriminazioni in partnership con la dormiente Unesco”.

