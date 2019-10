Fabian Ruiz torna in nazionale in occasione delle partite di qualificazione della Spagna per gli Europei del 2020. Il suo post su Twitter.

Contento de seguir sumando convocatorias con la @SeFutbol 💪 La #Euro2020 es el objetivo, ahora a por Noruega y Suecia ⚔️ #Unidosporunreto pic.twitter.com/oZZpSy5BaS — Fabian Ruiz (@FabianRP52) October 4, 2019

Comments

comments